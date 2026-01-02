Registra Felipe Carrillo Puerto la temperatura más baja de la temporada: 9.8 °C

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La masa de aire frío asociada al frente frío número 25 continúa generando un descenso térmico significativo en Quintana Roo. Este viernes, el municipio de Felipe Carrillo Puerto registró la temperatura más baja de la entidad al descender el termómetro hasta los 9.8 °C, marcando el punto más frío de lo que va de la temporada.

De acuerdo con el monitoreo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el frío se ha sentido con mayor intensidad en las zonas rurales y el centro del Estado.

Reporte de Temperaturas Mínimas (02 de enero)

Localidad Temperatura Mínima

Felipe Carrillo Puerto 9.8 °C

José María Morelos 12.6 °C

Playa del Carmen 13.0 °C

Sian Ka’an 13.4 °C

Kantunilkín 14.1 °C

Chetumal 14.4 °C

Cancún 16.0 °C

Holbox 18.0 °C

Cozumel 21.0 °C

Nicolás Bravo 22.0 °C

Medidas Preventivas de Protección Civil

Ante la permanencia de estas condiciones climáticas, especialmente durante la madrugada y el amanecer, se exhorta a la población a seguir estas recomendaciones:

Grupos Vulnerables: Protege a niñas, niños y adultos mayores de los cambios bruscos de temperatura.

Seguridad en el Hogar: No enciendas anafres o braseros en lugares cerrados para evitar intoxicaciones.

Salud: Consume alimentos ricos en vitamina C y D, toma abundante líquido y no te automediques.

Vestimenta: Usa ropa adecuada (varias capas o chamarras) para mantener el calor corporal.

Información: Mantente atento a los avisos de medios oficiales y no difundas rumores.