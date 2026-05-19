Tribunal de Nueva York fija audiencia para Gerardo Mérida el 1 de junio

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NUEVA YORK.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá el próximo 1 de junio ante un tribunal federal de Nueva York, luego de haber sido detenido en Arizona el pasado 11 de mayo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con documentos judiciales difundidos este lunes, la Corte del Distrito Sur de Nueva York programó una nueva audiencia dentro de dos semanas, mientras permanece suspendido el plazo para un juicio rápido.

Mérida Sánchez fue presentado ante el tribunal neoyorquino el pasado 15 de mayo, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Las acusaciones incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, delitos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.

El expediente también revela que el exfuncionario obtuvo una defensa pública luego de acreditar, mediante una declaración financiera jurada, que no cuenta con recursos suficientes para contratar un abogado particular.

Su defensa quedó a cargo de Sarah Krissoff, litigante reconocida en Nueva York y exintegrante de la misma corte federal donde actualmente se desarrolla el caso.

Las autoridades estadounidenses consideran a Mérida Sánchez una pieza clave dentro de la investigación relacionada con la presunta red de protección al Cártel de Sinaloa vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, funcionarios y mandos de seguridad cercanos a Rocha Moya habrían recibido sobornos millonarios y apoyo político a cambio de favorecer las operaciones del grupo criminal.

Gerardo Mérida, general retirado del Ejército mexicano, se desempeñó como secretario de Seguridad Pública estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.