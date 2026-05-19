Sheinbaum responde a EU: “Ellos tampoco extraditan”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde 2018 a la fecha Estados Unidos no ha concretado ninguna de las 269 solicitudes de extradición presentadas por México, pese a que algunos casos involucran a exgobernadores, integrantes de grupos criminales y personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Durante la conferencia matutina, la mandataria cuestionó el reclamo de autoridades estadounidenses sobre las solicitudes de extradición recientes contra funcionarios de Sinaloa, al señalar que ambos países aplican procedimientos similares.

“¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno”, afirmó Sheinbaum.

El tema surgió luego de que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la Drug Enforcement Administration, Terrance C. Cole, acusaran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

En ese contexto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, explicó que solicitar pruebas adicionales en procesos de extradición es una práctica legal y habitual entre México y Estados Unidos.

El funcionario detalló que, de las 50 solicitudes de detención provisional enviadas recientemente por México a Estados Unidos, en 47 casos las autoridades estadounidenses pidieron información complementaria.

“Es una práctica común entre ambos países que se requieran elementos adicionales”, sostuvo.

Velasco indicó que esta facultad está contemplada en el artículo 12 del tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos.

La presidenta reiteró que su gobierno actuará conforme a la ley y que cualquier proceso relacionado con extradiciones debe sustentarse en pruebas suficientes y apegarse a los mecanismos legales vigentes.