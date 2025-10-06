Trump advierte que atacará a cárteles por tierra: ‘Tendremos que comenzar a buscarlos’

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno ampliará la ofensiva contra el narcotráfico, pasando de operaciones marítimas a acciones por tierra, tras confirmar la destrucción de un buque venezolano presuntamente vinculado al tráfico de drogas en el Caribe.

Durante la ceremonia por el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Trump agradeció a la Armada por su papel en la operación, asegurando que “los terroristas del cártel fueron completamente destruidos”.

“Ya no hay barcos en el agua, no se pueden encontrar. Pero no nos quedaremos ahí; ahora iremos por tierra, porque se verán obligados a operar desde ahí, y les aseguro que tampoco les va a salir bien”, afirmó el mandatario.

Trump no precisó qué cárteles serían blanco de las nuevas acciones, ni si estas incluirían operaciones en territorio extranjero, aunque sus declaraciones se enmarcan en la reciente intercepción y destrucción de buques venezolanos por parte de fuerzas estadounidenses.

Tampoco detalló si la ofensiva terrestre implicaría el uso de armamento especializado o incursiones directas en países latinoamericanos como Venezuela o México.

En junio, durante otra ceremonia militar, Trump generó polémica al llamar “animales” y “enemigo extranjero” a manifestantes en Los Ángeles, lo que incomodó a varios altos mandos del Ejército.

Este domingo, sin embargo, el tono fue distinto: los marinos presentes mostraron apoyo y receptividad a sus comentarios. Según reportes, los mandos fueron convocados de manera urgente a la base militar de Quantico, Virginia, por el secretario de Defensa interino, Pete Hegseth, quien ha impulsado una reforma cultural en el Pentágono alineada con la agenda presidencial.

Hegseth anunció nuevas directrices para las tropas, con estándares físicos “neutros en cuanto al género”, y declaró el fin de la llamada cultura ‘woke’ dentro de las fuerzas armadas.

La administración Trump busca utilizar recursos militares en prioridades internas, incluyendo el combate al crimen violento y los disturbios sociales, además de las operaciones antidrogas.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Defensa, cuatro buques han sido destruidos en el Caribe en lo que va del año, todos presuntamente relacionados con el tráfico de drogas, según la versión oficial de Washington.