Entregarán más de 9 mil hogares en 2025 con programa Vivienda para el Bienestar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través del programa Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de México prevé entregar más de nueve mil viviendas nuevas antes de que concluya 2025, mediante la colaboración entre la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Así lo informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien detalló que el Infonavit inició las entregas desde octubre y proyecta distribuir 5 mil 660 casas antes de que termine diciembre.

Por su parte, la Conavi comenzará con la entrega de 3 mil 500 viviendas del bienestar en diciembre, lo que en conjunto suma 9 mil 160 nuevos hogares que serán entregados este año.

La funcionaria recordó que el pasado 2 de octubre, el director del Infonavit, Octavio Romero, encabezó en Pomoca, Tabasco, la entrega de las primeras 60 viviendas del bienestar, y anunció que el programa se ampliará este mes a Estados como Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Cada vivienda cuenta con 60 metros cuadrados y dispone de dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio, además de estar ubicada cerca de zonas de empleo y desarrollo.

El programa “Vivienda para el Bienestar” busca reducir el rezago habitacional en México y contempla, durante todo el sexenio, la construcción de 1.8 millones de hogares nuevos, además de 1.8 millones de mejoramientos y ampliaciones, y un millón de escrituraciones para regularizar la tenencia de la tierra.

Vega Rangel precisó que, en materia de mejoramiento y ampliación de vivienda, la meta de 2025 es 400 mil hogares, con un avance del 80 por ciento hasta la fecha.