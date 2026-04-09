Trump amenaza a Irán con ofensiva “más grande y más fuerte” si incumple acuerdo

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado, al tiempo que amenazó con lanzar una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario subrayó que “todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores” hasta que se cumpla “íntegramente el acuerdo real alcanzado”, al insistir en que este despliegue busca garantizar la estabilidad en la región.

Asimismo, advirtió que si el pacto no se respeta, “comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aunque consideró ese escenario como “muy improbable”. Reiteró además que “no habrá armas nucleares” y que el estrecho de Ormuz “permanecerá abierto y seguro”.

En el mismo mensaje, Trump aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran “preparándose y descansando” a la espera de “su próxima conquista”.

Previamente, el mandatario había señalado que existe un conjunto específico de puntos aceptados por Estados Unidos dentro del alto el fuego pactado con Irán, los cuales serán discutidos en negociaciones a puerta cerrada durante las próximas dos semanas, sin detallar su contenido.

“Existe un único conjunto de ‘puntos’ significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, escribió en Truth Social.

Por otra parte, Trump calificó como “falsos” los diez puntos de la propuesta atribuida a Irán y difundida por diversos medios de comunicación, pese a que derivan de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

“Los diez puntos eran un ENGAÑO inventado”, declaró, al tiempo que arremetió contra “el decadente The New York Times y la cadena de noticias falsas CNN” por informar sobre dicho documento.

Según el mandatario, el objetivo de esa propuesta “era desacreditar a las personas involucradas en el proceso de paz”, en línea con sus declaraciones recientes para deslindarse de ese decálogo y diferenciarlo de otra propuesta que él mismo consideró como “base viable para negociar”.

Sus declaraciones se dan luego de que el vicepresidente JD Vance afirmara que Washington recibió inicialmente un decálogo “que probablemente fue redactado por ChatGPT” y que “fue rechazado de inmediato”, así como una segunda propuesta de diez puntos “mucho más razonable (…) a la que se refería el presidente” Trump.

En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que “la idea de que el presidente Trump aceptara alguna vez una lista de deseos iraníes es completamente absurda”, y aseguró que la propuesta aceptada como base de negociación era “más razonable, completamente diferente y condensada”.