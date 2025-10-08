Trump arremete contra Bad Bunny tras su anuncio para el Super Bowl: “Nunca he oído hablar de él”

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.– La reciente confirmación de que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha causado entusiasmo entre millones de fanáticos alrededor del mundo…. pero no todos están contentos con la decisión. El presidente Donald Trump no tardó en manifestar su desacuerdo públicamente, afirmando que no conoce al artista puertorriqueño y calificando su selección como “totalmente ridícula”.

Durante una entrevista en vivo en Greg Kelly Reports del canal conservador NewsMax, el conductor hizo un comentario sarcástico refiriéndose a Bad Bunny como “el conejo Bad Bunny o como se llame”, lo que dio pie a una dura crítica por parte de Trump.

“Nunca he oído hablar de él, no tengo idea de quién es. No sé por qué hacen esto. Es una locura”, declaró el exmandatario.

Trump también aprovechó para señalar a Roc Nation la agencia dirigida por Jay-Z que colabora con la NFL en la producción del espectáculo del medio tiempo como responsable de lo que él considera una mala elección.

“Y después culpan a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo”, agregó.

Aunque Trump asegure no conocer al intérprete de “Tití me preguntó”, los números hablan por sí solos. Bad Bunny ha sido una de las figuras más influyentes de la música global en los últimos años, con más de 107 mil millones de reproducciones acumuladas en Spotify y cerca de 50 millones de seguidores en Instagram. Entre 2020 y 2022 fue el artista más escuchado en la plataforma de streaming a nivel mundial.

Las críticas del expresidente se suman a una conversación más amplia sobre la diversidad y representación en eventos de alto perfil como el Super Bowl. Mientras tanto, el anuncio de Bad Bunny como artista principal ya ha generado una avalancha de reacciones, tanto de apoyo como de controversia, incluso antes de que se suba al escenario.