Yeri Mua genera polémica tras revelar su hombre ideal: “No puede ser pobre”

CIUDAD DE MÉXICO.- La “influencer” Yeri Mua volvió a “encender” las redes sociales al confesar, sin filtros, cómo ha sido su vida amorosa y qué busca en el hombre de sus sueños. Durante una entrevista con Uforia Lounge de Univision, la también empresaria habló sobre sus decepciones sentimentales y lanzó una frase que rápidamente se volvió tendencia:

“No puedo salir con un pobre. Mi pareja no puede ser alguien que gane menos que yo”.

Yeri explicó que ha tenido relaciones con hombres que, según ella, “no aportaban económicamente”, y que eso la llevó a replantear lo que realmente quiere en una pareja.

“Siempre he salido con hombres pobres… andan a pata y así, sin discriminar. Yo me sentía como ‘Go fund me’. Por eso dije: lo siento, no puedo salir con un pobre”, confesó entre risas.

Durante la charla, también recordó a un exnovio que consideró “el más cercano a su ideal”: un árabe millonario, aunque la relación no prosperó por una cuestión astrológica.

“Era Capricornio y yo Sagitario… esos signos no están hechos uno para el otro, así que quedamos como amigos”, contó.

Además, Yeri lanzó una crítica hacia los hombres actuales, a quienes llamó “princesos” por su falta de iniciativa y compromiso.

“Hoy en día, han tomado esa feminidad de los hombres: no llaman, no ruegan, no trabajan, no hacen nada por su vida y quieren que todos se la resuelvan. Parecen princesas, pero caprichosas”.

Las declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes, donde algunos usuarios la respaldaron por “decir lo que muchos piensan”, mientras otros la tacharon de clasista.