Trump confiesa que los aranceles de EU contra China son insostenibles: ‘Me obligaron a hacerlo’

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que los altos aranceles que ha amenazado imponer a China no son una medida sostenible, en medio del aumento de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

En una entrevista con Fox Business, transmitida este viernes 17 de octubre, Trump admitió que los gravámenes podrían tener consecuencias negativas para la economía estadounidense.

“No es sostenible”, dijo el mandatario cuando se le preguntó si los aranceles podrían mantenerse sin afectar la economía. “Podrían sostenerse, pero me obligaron a hacerlo”, añadió.

La guerra comercial entre Washington y Pekín ha llevado los impuestos a las importaciones chinas hasta un 145%, lo que desató temores de una recesión mundial y de una disrupción en las cadenas de suministro globales.

Aunque los aranceles fueron suspendidos en varias treguas de 90 días, la más reciente expira el 10 de noviembre, sin que haya señales claras de una nueva prórroga.

La pausa buscaba dar margen a ambos países para negociar, pero las conversaciones se han complicado tras nuevas restricciones tecnológicas de Washington y los controles más estrictos de exportaciones que China impuso sobre las tierras raras, minerales clave para la industria tecnológica.

La semana pasada, Trump amenazó con aplicar un arancel adicional del 100% a productos chinos a partir del 1 de noviembre, e incluso planteó la posibilidad de cancelar su reunión prevista con el presidente Xi Jinping, que podría realizarse durante la cumbre de APEC en Corea del Sur.

“Me llevo muy bien con él”, dijo Trump sobre Xi. “Creo que vamos a estar bien con China, pero tiene que ser un acuerdo justo. Tiene que ser justo”.

Por su parte, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, expresó su confianza en que Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, logren “volver a un punto que sea bueno para ambos países”.