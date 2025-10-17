Hoteleros de Tulum denuncian caída del 40 % en ingresos por el modelo del Parque del Jaguar

Comparte esta Noticia

TULUM.- La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvieron este jueves una reunión con empresarios, guías y artesanos de Tulum, donde escucharon los reclamos del sector turístico por las afectaciones económicas derivadas del modelo de operación del Parque del Jaguar, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante una mesa de trabajo, los representantes del sector hotelero expusieron que el esquema actual del parque ha provocado una caída superior al 40 % en los ingresos de hoteles, comercios y prestadores de servicios, desde su inauguración.

Los participantes denunciaron que las altas tarifas de acceso, que oscilan entre 105 y 500 pesos, han alejado a los visitantes de la zona arqueológica y la franja costera, generando una disminución del flujo turístico y el cierre de varios negocios locales.

Ante este panorama, se informó que entre las medidas en evaluación se encuentra la reducción del costo de entrada al Parque del Jaguar, uno de los reclamos más insistentes del sector.

Rodríguez Zamora reconoció que los problemas de Tulum “no son nuevos”, sino resultado de fallas estructurales acumuladas en la planeación y gestión del destino.

“No es un solo factor, son muchos. Hemos instalado una mesa institucional con los tres niveles de gobierno y la próxima semana daremos a conocer las primeras acciones inmediatas”, declaró la titular de Turismo federal.

La funcionaria adelantó que visitará Tulum cada semana para reunirse con hoteleros, restauranteros, guías y artesanos, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos y coordinar soluciones.