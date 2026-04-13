Trump critica al Papa y cuestiona su papel en política internacional

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas contra el papa León XIV tras sus posicionamientos en torno a las negociaciones de paz con Irán.

A través de sus redes sociales, el mandatario calificó al líder de la Iglesia Católica como “débil en materia de delincuencia” y “terrible en política exterior”, en un mensaje que elevó el tono frente a las posturas del Vaticano.

Trump cuestionó además la postura del pontífice respecto al programa nuclear iraní y su opinión sobre las acciones del gobierno estadounidense en política internacional.

“No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, escribió el presidente, quien también expresó su desacuerdo con las críticas del líder religioso hacia su administración.

En el mismo mensaje, el mandatario defendió su gestión al asegurar que actúa conforme al mandato que recibió en las urnas, al tiempo que rechazó los señalamientos del pontífice sobre temas de seguridad y política exterior.

Las declaraciones ocurren en medio de un contexto de alta tensión internacional, marcado por los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto con Irán y las diferencias entre actores globales sobre la forma de abordarlo.