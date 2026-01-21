Trump descarta invasión de EU a Groenlandia, pero pidió iniciar negociaciones para su compra

Comparte esta Noticia

DAVOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país “necesita ser dueño” de Groenlandia y ofreció nuevos argumentos para sustentar su postura, al asegurar que, bajo control estadounidense, el territorio “no sería una amenaza para la OTAN”. El mandatario también afirmó que no recurrirá al uso de la fuerza para tomar la isla.

“Nunca pedimos nada y nunca obtuvimos nada”, dijo Trump sobre la OTAN. “Probablemente no lograremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”, añadió durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Hasta el miércoles, Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca se habían negado a descartar que el presidente ordenara el uso del ejército estadounidense para apoderarse de la vasta isla.

“Todo lo que queremos de Dinamarca para la seguridad nacional e internacional y para mantener a raya a nuestros enemigos potenciales, muy enérgicos y peligrosos, es esta tierra en la que vamos a construir la mayor cúpula dorada jamás construida”, añadió refiriéndose a sus planes para un sistema de defensa contra misiles. “Lo único que pedimos es que nos den Groenlandia, incluyendo el título y la propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla. No se puede defender con un contrato de arrendamiento”.

Trump reiteró que ningún país o grupo de naciones está en condiciones de asegurar la defensa de Groenlandia, salvo Estados Unidos.

“Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela”, aseguró, en referencia a la operación militar estadunidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

