Entrega de 37 presos a EU le conviene a México, no fue para quedar bien con EU: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la entrega de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos, realizada el martes 20 de enero, al asegurar que se trató de una determinación tomada por el Consejo Nacional de Seguridad y que responde a los intereses del país, además de atender una solicitud formal del Departamento de Justicia estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que la medida tuviera como objetivo complacer al gobierno de Estados Unidos, como se ha sugerido en algunos sectores, y subrayó que la decisión se adoptó en el marco de los acuerdos bilaterales existentes y tras un análisis de las instancias de seguridad mexicanas.

Sheinbaum sostuvo que el traslado de los detenidos fue resultado de una evaluación soberana y colegiada, y que se consideró conveniente para México desde la perspectiva de seguridad nacional.

Horas antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre los 37 presuntos delincuentes enviados a territorio estadounidense se encuentran figuras relevantes del crimen organizado, como Pedro Inzunza Noriega, conocido como El Señor de la Silla, identificado como segundo al mando del cártel de los Beltrán Leyva, y Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, señalado como líder del grupo criminal Los Deltas, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con esta acción, suman ya 92 personas trasladadas a Estados Unidos en lo que va de la administración federal, como parte de solicitudes presentadas por el Departamento de Justicia de ese país, lo que convierte esta operación en la tercera entrega de este tipo realizada por el gobierno mexicano.