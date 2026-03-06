Trump descarta negociar con Irán si no hay “rendición incondicional”

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su gobierno no alcanzará ningún acuerdo con Irán a menos que exista una “rendición incondicional” por parte del régimen de Teherán.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario sostuvo que cualquier posible arreglo dependería de la capitulación total del gobierno iraní.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional! Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, escribió.

Trump añadió que el país persa podría tener “un gran futuro” si se produce ese cambio político, rematando su mensaje con la frase: “¡Hagamos a Irán grande de nuevo!”.

Las declaraciones se producen en medio de la ofensiva militar denominada Operación Furia Épica, emprendida por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. La operación ha incluido ataques contra instalaciones estratégicas, la destrucción de embarcaciones y acciones contra milicias aliadas de Teherán en la región.

En días previos, el mandatario estadounidense también hizo un llamado directo a militares y cuerpos de seguridad iraníes para que se rindan, ofreciéndoles inmunidad a cambio.

Trump reiteró además su rechazo a que Irán desarrolle armamento nuclear. “No podemos permitir que una nación que crea ejércitos terroristas posea armas con las que extorsione al mundo para sus fines malignos”, sostuvo.

El presidente subrayó que las operaciones militares continuarán con intensidad y aseguró que Estados Unidos mantendrá la ofensiva hasta cumplir todos sus objetivos.