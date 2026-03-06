Presentan el Plan Kukulkán, operativo para garantizar seguridad en Mundial de Futbol 2026

Comparte esta Noticia

ZAPOPAN.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán, la estrategia del Gobierno de México para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta ciudad, el funcionario explicó que el operativo será coordinado por el gobierno federal con la participación de más de 20 dependencias, además de autoridades estatales y municipales de las entidades sede.

García Harfuch señaló que el plan también contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de posibles riesgos durante el torneo.

En la misma conferencia, el jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial 2026, el general Román Villalvazo Barrios, informó que se desplegarán 99 mil elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional para las labores de seguridad durante el evento.

El mando militar detalló que se crearán tres fuerzas de tarea conjunta, una en cada sede mundialista del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, se integrarán siete agrupamientos conjuntos en sedes alternas donde se concentrarán selecciones para sus entrenamientos, así como tres agrupamientos de defensa aérea.

Para el caso de Jalisco, precisó que se desplegarán 17 mil 700 efectivos, alrededor de 578 vehículos y 23 binomios canófilos.

Villalvazo Barrios añadió que antes del Mundial se publicará en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial que permitirá delimitar tres zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, correspondientes a las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como a las sedes alternas.

La vigilancia aérea incluirá tareas de mando y control, transporte, interceptación, reconocimiento e inteligencia aérea, todas coordinadas por el Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país se encuentra listo para el evento. “Estamos preparadísimos para el Mundial”, afirmó.