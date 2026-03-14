Trump dice que Sheinbaum “no debió rechazar” ayuda contra cárteles

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum no debió rechazar su propuesta de ayuda para combatir a los cárteles del narcotráfico en México, en referencia a una posible intervención estadounidense.

Antes de abordar el avión presidencial Air Force One, el mandatario republicano afirmó que había ofrecido apoyo para enfrentar a los grupos criminales en territorio mexicano.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, controlan México”, declaró ante la prensa.

Mensaje en redes sociales

Horas antes, Trump había difundido en su red social Truth Social un mensaje de un usuario que señalaba que Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones la propuesta del republicano para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles.

El mandatario acompañó la publicación con un video de una conferencia realizada el 9 de marzo, en la que la presidenta mexicana explica su negativa a permitir que el ejército estadounidense ingrese a territorio nacional para combatir al narcotráfico.

Sheinbaum defiende la soberanía

Ese mismo viernes, durante un acto del programa Pensión Mujeres Bienestar realizado en Tecomán, Colima, Sheinbaum reiteró que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe respetar la soberanía nacional.

La presidenta subrayó que México está dispuesto a mantener coordinación con el gobierno estadounidense, pero dejó claro que la soberanía del país “no está en negociación”.

Tensión tras muerte de “El Mencho”

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó luego de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

En medio de este contexto, México tampoco fue invitado a la cumbre del Escudo de las Américas realizada en Miami, Florida, donde Trump se reunió con líderes latinoamericanos para impulsar una alianza regional contra el narcotráfico.