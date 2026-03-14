Estefanía Mercado activa Operativo Tormenta ante lluvias registradas en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte del compromiso de proteger a la ciudadanía y mantener una atención oportuna ante fenómenos meteorológicos, el gobierno que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado activó el Operativo Tormenta, ante las lluvias registradas esta tarde en distintos puntos de Playa del Carmen.

La Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, encabezada por Darwin Covarrubias, desplegó personal operativo para realizar recorridos de vigilancia y atención preventiva en diversas zonas de la ciudad.

Las precipitaciones se originan por la interacción de una vaguada prefrontal, aire frío proveniente del norte y la humedad del mar Caribe, condiciones que favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical que generan lluvias y chubascos con actividad eléctrica en la región.

En coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, brigadas operativas mantienen monitoreo permanente en puntos susceptibles a encharcamientos, además de atender reportes ciudadanos y verificar el funcionamiento de rejillas y sistemas de desagüe.

La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad, encender luces y evitar transitar por calles con acumulación de agua, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Playa del Carmen.