Nacional

Trump impone aranceles adicionales a países que envíen petróleo a La Habana

30 enero, 2026
Admin
3

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración impondrá aranceles adicionales a todos los productos provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, ya sea de manera directa o indirecta. La medida fue formalizada mediante una orden ejecutiva, en un contexto marcado por la profunda crisis energética que atraviesa la isla tras la suspensión de los envíos de crudo desde Venezuela a principios de este año.

En el documento, Trump argumenta que las políticas y acciones del gobierno cubano representan una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, por lo que instruyó a los secretarios de Comercio, Howard Lutnick, y de Estado, Marco Rubio, a vigilar y determinar qué países continúan abasteciendo de petróleo a La Habana.

A partir de la entrada en vigor de la orden, corresponderá al Departamento de Comercio, en coordinación con el Departamento de Estado y otros funcionarios de alto nivel, identificar a los países que mantengan vínculos energéticos con Cuba y definir las sanciones comerciales correspondientes.

Tras firmar el decreto, Trump calificó a Cuba como “una nación en decadencia” y aseguró que el régimen ha tratado mal a su población. “Creo que Cuba no podrá sobrevivir”, declaró el mandatario durante la presentación del documental Melania, al referirse a la situación política y económica de la isla.

La orden ejecutiva contempla que, una vez confirmado el suministro de petróleo a Cuba por parte de algún país, se abrirá una consulta con los departamentos del Tesoro y de Seguridad Nacional, así como con la Oficina del Representante Comercial, para establecer el arancel adicional que será aplicado.

La decisión podría impactar directamente a México, cuyo gobierno ha mantenido envíos de crudo a Cuba y ha expresado de forma reiterada su respaldo a la nación caribeña, incluso en medio de los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum por sostener una relación estable con Washington.

De acuerdo con reportes financieros, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a autoridades regulatorias de Estados Unidos que exportó cerca de 20 mil barriles diarios de petróleo a Cuba entre enero y el 30 de septiembre de 2025.

La orden también otorga amplias facultades al secretario de Estado, Marco Rubio, conocido por su postura crítica hacia el gobierno cubano, para emitir reglas y lineamientos necesarios para la implementación de la medida y adoptar cualquier acción adicional que considere pertinente.

Hasta ahora, no se han precisado los efectos inmediatos de esta decisión sobre la isla, que enfrenta desde hace décadas un embargo estadounidense y una prolongada crisis económica. No obstante, la presión ya es visible: en los últimos días se han registrado largas filas para la compra de gasolina en distintas ciudades cubanas, reflejo del agravamiento de la escasez de combustibles.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *