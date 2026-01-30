Trump impone aranceles adicionales a países que envíen petróleo a La Habana

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración impondrá aranceles adicionales a todos los productos provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, ya sea de manera directa o indirecta. La medida fue formalizada mediante una orden ejecutiva, en un contexto marcado por la profunda crisis energética que atraviesa la isla tras la suspensión de los envíos de crudo desde Venezuela a principios de este año.

En el documento, Trump argumenta que las políticas y acciones del gobierno cubano representan una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, por lo que instruyó a los secretarios de Comercio, Howard Lutnick, y de Estado, Marco Rubio, a vigilar y determinar qué países continúan abasteciendo de petróleo a La Habana.

A partir de la entrada en vigor de la orden, corresponderá al Departamento de Comercio, en coordinación con el Departamento de Estado y otros funcionarios de alto nivel, identificar a los países que mantengan vínculos energéticos con Cuba y definir las sanciones comerciales correspondientes.

Tras firmar el decreto, Trump calificó a Cuba como “una nación en decadencia” y aseguró que el régimen ha tratado mal a su población. “Creo que Cuba no podrá sobrevivir”, declaró el mandatario durante la presentación del documental Melania, al referirse a la situación política y económica de la isla.

La orden ejecutiva contempla que, una vez confirmado el suministro de petróleo a Cuba por parte de algún país, se abrirá una consulta con los departamentos del Tesoro y de Seguridad Nacional, así como con la Oficina del Representante Comercial, para establecer el arancel adicional que será aplicado.

La decisión podría impactar directamente a México, cuyo gobierno ha mantenido envíos de crudo a Cuba y ha expresado de forma reiterada su respaldo a la nación caribeña, incluso en medio de los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum por sostener una relación estable con Washington.

De acuerdo con reportes financieros, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a autoridades regulatorias de Estados Unidos que exportó cerca de 20 mil barriles diarios de petróleo a Cuba entre enero y el 30 de septiembre de 2025.

La orden también otorga amplias facultades al secretario de Estado, Marco Rubio, conocido por su postura crítica hacia el gobierno cubano, para emitir reglas y lineamientos necesarios para la implementación de la medida y adoptar cualquier acción adicional que considere pertinente.

Hasta ahora, no se han precisado los efectos inmediatos de esta decisión sobre la isla, que enfrenta desde hace décadas un embargo estadounidense y una prolongada crisis económica. No obstante, la presión ya es visible: en los últimos días se han registrado largas filas para la compra de gasolina en distintas ciudades cubanas, reflejo del agravamiento de la escasez de combustibles.