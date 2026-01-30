Tras atentado contra diputados, envían mil 600 militares más para reforzar operativos en Sinaloa

Comparte esta Noticia

CULIACÁN.- Un total de mil 600 elementos del Ejército Mexicano iniciaron ayer jueves su despliegue hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán con el objetivo de reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa.

Del contingente movilizado, 90 efectivos pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos puntos del país a bordo de cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

La movilización forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada para fortalecer la presencia militar en la entidad tras el ataque armado contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, así como por los enfrentamientos recurrentes entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la misión del personal desplegado será coordinarse con autoridades de los tres niveles de gobierno, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullaje con el fin de inhibir las actividades de los grupos delictivos.

Como parte de estas acciones, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograron la inhabilitación de 10 áreas de concentración durante recorridos de vigilancia en Culiacán, Cosalá y Mazatlán. En estos operativos fueron detenidas siete personas y se aseguraron 5 mil 890 litros de sustancias químicas presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.