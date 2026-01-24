Trump insiste con ataques por tierra en cualquier país, incluido México

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una advertencia directa contra los cárteles del narcotráfico, al insistir en que su gobierno está dispuesto a atacarlos por tierra y que dichos operativos podrían realizarse en “cualquier lugar”, incluidos México y países de Centro y Sudamérica.

En una entrevista exclusiva con el New York Post, el mandatario reiteró que su administración conoce a fondo las operaciones de estas organizaciones criminales y sus movimientos. Cuestionado en la Oficina Oval sobre dónde podrían ocurrir los ataques, Trump fue enfático:

“Conocemos sus rutas, sabemos quiénes son, dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, afirmó.

El presidente estadounidense presumió además que su estrategia marítima ha permitido interceptar y destruir el 97 por ciento de las drogas transportadas en embarcaciones en el océano Pacífico, y aseguró que busca replicar ese mismo nivel de éxito en operativos terrestres.

Las declaraciones ocurren en un contexto de mayor cooperación y presión bilateral, luego de que el pasado martes el gobierno de México entregara a 37 presos solicitados por la justicia estadounidense, presuntamente vinculados a grupos criminales del narcotráfico.

Entre los detenidos trasladados se encuentran líderes regionales de los cárteles del Noreste, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación, organizaciones que Washington ha clasificado como terroristas.

En paralelo, Estados Unidos destruyó el viernes una nueva embarcación presuntamente operada por organizaciones del narcotráfico en el océano Pacífico, un ataque que dejó dos personas muertas y un sobreviviente, de acuerdo con información oficial.

La operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos, como parte del plan “Lanza del Sur”, y fue difundida a través de un video en redes sociales. El organismo informó que fue necesario activar un operativo de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Este ataque representa al menos el segundo en aguas internacionales desde el 3 de enero y forma parte de una ofensiva más amplia, que suma más de 35 operaciones similares desde agosto de 2025 contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.