Trump pide a México intensificar lucha contra cárteles tras caída de “El Mencho”

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes a México intensificar sus acciones contra el narcotráfico, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, expresó el mandatario estadounidense, al referirse también al combate contra el contrabando de fentanilo hacia territorio de Estados Unidos.

Trump confirmó además que su país brindó apoyo de inteligencia durante el operativo para capturar al líder criminal y felicitó al Ejército mexicano por neutralizar a uno de los hombres más buscados en ambos países.

De acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Oseguera Cervantes resultó herido durante un operativo realizado el domingo en Tapalpa, ubicado a unas dos horas por carretera al suroeste de Guadalajara. El presunto líder criminal murió mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, reconoció el éxito y el sacrificio de las fuerzas armadas mexicanas en un comunicado, y señaló que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.

La muerte de “El Mencho” representa un golpe significativo contra el CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país, en un contexto de creciente presión binacional para frenar el tráfico de drogas y debilitar la operación de los cárteles.