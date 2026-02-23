Garantizar la paz y la seguridad, prioridad: Sheinbaum habla tras muerte de ‘El Mencho’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la prioridad del Gobierno federal es garantizar la paz y la seguridad en todo el país, tras los hechos violentos registrados en diversas regiones luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Y lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación”, subrayó.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria aseguró que este día amaneció sin bloqueos carreteros y que prácticamente se ha restablecido la actividad en las zonas afectadas.

“Pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, enfatizó.

Indicó que se mantiene activo el Centro de Mando con los integrantes del Gabinete de Seguridad y agradeció la coordinación de las y los gobernadores, quienes —dijo— estuvieron en comunicación permanente proporcionando información.

En su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y del titular de la dependencia, el general Ricardo Trevilla Trejo.

Asimismo, destacó el desempeño del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, a cuyos integrantes calificó como mujeres y hombres profesionales, con preparación y patriotismo.

La presidenta también expresó sus condolencias a las familias de los elementos que perdieron la vida durante los operativos y reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad.

“El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás”, concluyó.