Trump recibe a Zelensky y afirma que plan de paz para Ucrania está en fase final

Foto: AP

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este domingo un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodymir Zelensky, para revisar un plan de paz que busca poner fin a la guerra, el cual contempla garantías de seguridad “fuertes” para el país europeo. El mandatario estadounidense afirmó que las negociaciones se encuentran en su “fase final”, aunque evitó establecer un plazo para concretar un acuerdo.

Previo a la reunión, Trump aseguró ante la prensa que el plan incluye compromisos sólidos en materia de seguridad para Ucrania. Al ser cuestionado de manera insistente sobre este punto, calificó la pregunta de un reportero como “tonta”, según consignó The Guardian, pero reiteró que se alcanzará “un acuerdo de seguridad fuerte”, con una participación activa de las naciones europeas.

El presidente destacó el rol de Europa en el proceso de negociación y aseguró que los países del continente han mostrado una actitud positiva y colaborativa. “Han sido realmente geniales”, expresó, al tiempo que subrayó que no existe una fecha límite para lograr el acuerdo de paz.

Trump afirmó que las conversaciones avanzan hacia una definición clara. “Creo que estamos en las etapas finales”, señaló, al advertir que, de no lograrse un acuerdo, el conflicto podría prolongarse por años y provocar más muertes. “Nadie quiere eso”, enfatizó.

Por su parte, Zelensky indicó que alrededor del 90 por ciento del plan de paz, integrado por 20 puntos, ya fue elaborado de manera conjunta por los equipos de ambos países. Precisó que en la reunión se abordarán los temas pendientes, entre ellos los relacionados con el territorio.

Tras las declaraciones, ambos mandatarios ingresaron a la residencia de Mar-a-Lago para sostener conversaciones privadas.