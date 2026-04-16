TUA falla a favor de Morocoy; buscan acuerdo con INAH por tierras de Dzibanché

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CHETUMAL.- Ejidatarios de la comunidad de Morocoy acudieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde se resolvió el litigio por las tierras que ocupan las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná a favor del núcleo agrario, abriendo la posibilidad de una conciliación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para el pago de una indemnización.

Acompañada de sus asesores legales, Sonia Méndez Lile, presidenta del Comisariado Ejidal, informó que la autoridad jurisdiccional propuso que ambas partes alcancen un acuerdo mediante la mediación del gobierno del estado, lo que permitiría avanzar hacia la compensación económica por el uso de las tierras.

“El magistrado considera que existen elementos suficientes para conciliar. Hemos actuado siempre de manera pacífica y ahora se exhorta a las partes a convenir, realizar una evaluación del sitio y preservar el circuito sur-sureste”, señaló.

Indicó que, hasta antes de esta resolución, el INAH había mantenido una postura cerrada; sin embargo, perciben mayor disposición al diálogo, por lo que confían en alcanzar un acuerdo definitivo.

La dirigente ejidal explicó que la resolución reconoce que las zonas arqueológicas se encuentran dentro de una superficie de 5 mil 950 hectáreas pertenecientes al ejido, lo que respalda su demanda de indemnización.

En ese sentido, subrayó que no aceptarán montos inferiores a los otorgados en casos similares. Señaló que en el ejido de Sabidos, por las tierras de Kohunlich, se pagaron más de 300 mil pesos por hectárea, mientras que en Bacalar, por Ichkabal, se han manejado cifras cercanas a los 500 mil pesos por hectárea.

“Esperamos que el avalúo del Indaabin sea justo. Nosotros ya contamos con una valoración propia y consideramos que, por la cercanía con Ichkabal, el monto debe ser competitivo. No sería justo recibir menos que otros ejidos”, afirmó.

Finalmente, Méndez Lile indicó que, en caso de concretarse un acuerdo favorable, el ejido estaría dispuesto a retirar la caseta de cobro instalada en el acceso a los vestigios arqueológicos.