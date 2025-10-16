Unidad de Inteligencia Financiera denunció huachicol fiscal desde el sexenio de AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, actual director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aseguró que en su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contribuyó a denunciar casos de huachicol fiscal.

“Hubo por lo menos 10 denuncias que se presentaron en ese momento que me tocó a mí, relacionadas con administradores aduanales vinculados con posible huachicol fiscal, esto es algo que está en los propios medios de comunicación de la época”, aseguró Nieto Castillo.

“Por respeto, ya no hago ningún tipo de referencia a las actividades que haya tenido en el pasado”, expresó el funcionario en entrevista con medios de comunicación, luego de acompañar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a su comparecencia ante el Senado de la República.

Nieto Castillo estuvo al frente de la UIF en la primera mitad de sexenio pasado; renunció al cargo en 2021.

Sobre su actual encargo destacó que el IMPI ya superó las 724 patentes mexicanas, lo cual es un “récord histórico”.

Al ser cuestionado respecto de si buscará la candidatura a la gubernatura de Querétaro, el funcionario reafirmó la aspiración.

“Por supuesto que hay un interés, pero es un interés que en este momento no forma parte todavía de las deliberaciones del partido. En su momento tendrá que emitirse la convocatoria correspondiente. Falta mucho”, señaló.

Además, negó que él haya acercado a José María Tapia, exdirector del Fondo Nacional contra Desastres Naturales (Fonden) y excandidato de Morena a la gubernatura de la entidad, al partido, pues ayer la oposición reprochó que, pese haber tenido el cargo de un fideicomiso que el oficialismo eliminó, hayan sumado a uno de sus titulares.

“No, no es cierto. Chema Tapia fuimos compañeros, le tengo respeto, pero yo no tengo nada que ver con que se uniera a Morena”, aclaró Nieto Castillo.