Mayoría 4t bloquea exhorto sobre playas libres en Tulum

Comparte esta Noticia

La última palabra

• Ligera fisura en el blindaje cuatroteísta.

Por: Jorge A. Martínez Lugo.

El Partido Acción Nacional (PAN) votó junto con Movimiento Ciudadano a favor de incluir en el orden del día de la Sesión plenaria de este 15 de octubre, un exhorto al Ayuntamiento de Tulum para que en coordinación con el Estado y la Federación implemente las medidas necesarias para garantizar el acceso libre a las playas y recuperar el prestigio de Tulum que es una joya turística de Quintana Roo y de México.

¿NUEVO BLOQUE?

En lo que se percibió como una ligera fisura en el blindaje cuatroteísta -hasta ahora impenetrable- el diputado morenista Ricardo Velazco votó a favor del Punto de Acuerdo, igual que la diputada ex verde Luz Gabriela Mora Castillo. El diputado del PRI prefirió ausentarse, como es su costumbre. Esta votación podría ser significativa en lo que resta de la 18ª Legislatura ante el proceso electoral de 2027.

Dicha iniciativa fue bloqueada por la mayoría de Morena, Verde y PT que votó en contra de agregar el Punto de Acuerdo, “negándose a discutir un tema tan importante para las y los quintanarroenses; las y los panistas respaldamos esta exigencia ciudadana por el libre acceso y disfrute de nuestras playas” expresó la bancada de Acción Nacional al concluir la sesión.

INICIATIVA DEL DIPUTADO PECH

El diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano, quien presentó el Punto de Acuerdo, lamentó “que no hayan considerado de urgente resolución la problemática que hoy vive Tulum y creo que no se vale nombrarse ‘Legislatura de la Justicia Social’ si no se trabaja a favor de la justicia social, que es darle acceso a las playas a las personas que menos tienen”.

“Quiero agradecer a los diputados que me acompañaron con su voto” dijo y agregó: “vine a hacer una sugerencia que le puede servir lo que estamos pidiendo para que lo escuchen mejor las autoridades federales, que entiendo mañana van a venir a Tulum y que le podría servir el posicionamiento de la oposición para no quitarle banderas a un gobierno humanista como el que tenemos”.

El legislador naranja recordó que como senador “en 2020 propuse una iniciativa para recuperar las playas y fue aprobada por unanimidad en el Senado y luego por intereses económicos o por desidia, la metieron a la congeladora en la Cámara de Diputados, hasta que la actual Legislatura la desechó”.

“Lo que está en juego no es un pedazo de costa; es el derecho de cada mexicano y lo que establece la Constitución y la Ley de Bienes Nacionales”, resaltó.

Al leer el texto que no fue aprobado, destacó que era “para exhortar al Ayuntamiento a que actúe de inmediato en coordinación con las autoridades federales y estatales para que reabra los accesos públicos a las playas: Pescadores, Mariachi, Maya, Santa Fe, Mangle y Paraíso”.

Adicionalmente, que se permita el acceso en los casi tres kilómetros de barda recién construida entre el Parque del Jaguar y Punta Piedra, completó en su participación en tribuna.

“Tulum no debe seguir siendo un destino donde el visitante nacional se sienta extranjero en su propia tierra; necesitamos reconciliar a Tulum con México; se trata de ponernos del lado correcto de la historia y ese lado siempre será el del pueblo, el de la ley y de la justicia social”, remató. Usted tiene la última palabra.