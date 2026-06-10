Donald Trump advirtió que podría no renovar el TMEC con Canadá y México

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo debe ofrecer condiciones más favorables para la economía estadounidense.

Durante declaraciones en la Casa Blanca, Trump señaló que mantiene conversaciones sobre el tema con los gobiernos de México y Canadá, y reiteró que su país tiene una posición de fortaleza dentro de la relación comercial regional.

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”, expresó.

Busca un acuerdo “más justo”

La administración estadounidense ha insistido en que el T-MEC debe revisarse para garantizar condiciones que considere más equitativas para Estados Unidos. Las declaraciones de Trump son interpretadas como parte de la estrategia de negociación previa al proceso formal de revisión del tratado.

Por su parte, los gobiernos de México y Canadá han defendido la continuidad del acuerdo comercial, al señalar que ha fortalecido la integración económica de América del Norte, impulsado inversiones y consolidado cadenas de suministro estratégicas.

México ha destacado los beneficios del tratado para sectores como el automotriz, manufacturero y agroalimentario, mientras que Canadá ha subrayado su importancia para las industrias energética y manufacturera.

¿Qué es el T-MEC?

El T-MEC es el acuerdo comercial que regula el intercambio de bienes y servicios entre los tres países de América del Norte. Sustituyó al antiguo TLCAN (NAFTA, por sus siglas en inglés) y entró en vigor el 1 de julio de 2020, tras ser renegociado durante el primer mandato de Donald Trump.

Actualmente, el tratado constituye la base de la relación comercial entre las tres economías y es considerado uno de los acuerdos de libre comercio más importantes del mundo por el volumen de intercambio que regula.