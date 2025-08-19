Vagón del Tren Maya se descarrila en Izamal, Yucatán

Comparte esta Noticia

MÉRIDA.- Este martes 19 de agosto, el Tren Maya sufrió el descarrilamiento de un convoy en Izamal, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

El accidente afectó el Tramo 3 y 4, saliendo de Calkiní (Campeche), pasando por Mérida (Yucatán) y llegando hasta Cancún (Quintana Roo).

Personal de la Guardia Nacional se presentó para ayudar a evacuar a los pasajeros. Hasta el momento la empresa que controla este medio de transporte no se ha pronunciado de forma oficial.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran que uno de los vagones se desprendió al perder contacto con la vía.

Las autoridades no han compartido detalles del suceso que afectó a una serie de pasajeros en plena temporada vacacional.

Cabe señalar que en sus primeros seis meses de operación, el Tren Maya registró una falla cada semana en sus vagones nuevos.