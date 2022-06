VIDEO.- “No somos la primer pareja que pasa por esto”: se justifica influencer que fue exhibido golpeando a su esposa.

Comparte esta Noticia

A través de redes sociales se viralizo la grabación de una cámara de vigilancia en la casa de los influencers colombianos Carlos Feria y su esposa y madre de su hija, Adriana Valcárcel en donde se ve al hombre agredirla.

La grabación fue compartida en la cuenta de TikTok de la propia ifluencer y a pesar de que fue borrado a los pocos segundos rápidamente diversos internautas recuperaron la grabación y la comenzaron a difundir en otras redes sociales.

En el vídeo se observa a la pareja discutir cada uno en un lado de su comedor, Posteriormente Carlos se acerca muy enfadado al lugar donde se encontraba su esposa y después de azotar una silla le propina un fuerte empujón a Adriana la cual sale disparada e impacta contra el piso.

Posteriormente sigue diciéndole cosas mientras ella se encuentra sentada en el piso sin voltearlo a ver, cuando se levanta trata de alejarse pero Carlos la sigue.

La pareja y principalmente el influencer siempre había vendido una imagen en sus redes sociales de absoluto enamoramiento y respeto a su esposa por lo que las críticas no tardaron en llegar.

Muchas personas advirtieron del gran peligro que suponía Carlos, además fanáticos señalaron que la familia tiene una hija pequeña que se encontraba en riesgo de sufrir violencia o llegar a normalizar estos actos.

Posteriormente la pareja publicó un vídeo de 20 minutos donde Feria dijo que quería explicar lo que había sucedido.

“Esto pasa porque soy un ser humano que no sé manejar mis emociones, estoy trabajando en ello, he ido a psicólogos pero ahora estoy trabajando de la mano de Dios”, aseguró.

El influencer recibía mucho apoyo de sus seguidores y con el lanzamiento de su nuevo sencillo en la puerta salió a pedirle disculpas no sólo a su esposa, sino a todas las mujeres que lo veían y afirmó que su acción había provocado un “choque” en las redes sociales puesto que su imagen había quedado dividida.

“Literalmente mucha gente me está enviando mensajes que los entiendo totalmente, es la reacción de cualquier persona. Estoy aquí para aclarar, no estoy aquí para mentir, no estoy aquí para decir las cosas bonitas que ustedes quieren escuchar”, “Literalmente mucha gente me está enviando mensajes que los entiendo totalmente, es la reacción de cualquier persona. Estoy aquí para aclarar, no estoy aquí para mentir, no estoy aquí para decir las cosas bonitas que ustedes quieren escuchar”, señaló.

#Colombia | Trasciende en redes un video donde el “influencer” Carlos Feria es captado golpeando a su esposa frente a su hija. Ha sacado un video con ella a un lado pidiendo disculpas entre lágrimas, lo que le preocupa es cómo esto le puede afectar a él.

pic.twitter.com/rJdgr3hIyY — Las brujas del mar (@brujasdelmar) June 10, 2022