Vinculan a proceso a exfiscal de Veracruz; habría manipulado certificaciones para mantenerse en el cargo

Comparte esta Noticia

XALAPA.- El exfiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias, por lo que permanecerá en prisión.

La resolución se dio durante la audiencia de continuación, donde el órgano jurisdiccional concluyó que existen elementos suficientes para suponer su participación en los hechos que se le imputan.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, informó que el caso se integra en el proceso penal 185/2026. Asimismo, se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el exfuncionario seguirá recluido en el penal de Almoloya de Juárez.

En un comunicado, la dependencia destacó que esta decisión refrenda su compromiso en el combate a la corrupción, así como en la procuración de justicia y el respeto al Estado de Derecho.

Jorge Winkler fue designado fiscal general durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, tras haberse desempeñado como abogado cercano a la familia Yunes.

El exfuncionario fue detenido el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, luego de permanecer prófugo cerca de tres años. En ese momento también fue vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, en agravio del exjefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fungió como fiscal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con las investigaciones, Jorge “N” habría ejercido el cargo sin cumplir con los exámenes de control y confianza obligatorios para altos mandos. Estas evaluaciones deben aplicarse en centros federales acreditados, pero presuntamente el exfiscal evitó este requisito.

Según lo expuesto en audiencia, el 24 de agosto de 2019 ordenó que tanto él como el entonces fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, fueran evaluados internamente dentro de la propia fiscalía, en un área que no contaba con facultades para certificar a funcionarios de alto nivel.

Posteriormente, se habrían gestionado documentos que acreditaban de forma irregular dichas evaluaciones, con el propósito de que ambos pudieran mantenerse en sus cargos.

Tras estos hechos, tanto Jorge Winkler como Marcos Even se dieron a la fuga, lo que derivó en nuevas acusaciones y en la ampliación de los procesos judiciales en su contra.