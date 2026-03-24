Sheinbaum convoca a gasolineros por alza en el diésel

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobierno federal sostendrá esta semana un encuentro con empresarios gasolineros ante el repunte en los precios del diésel y la gasolina premium, al considerar que estos incrementos no se justifican pese a los apoyos fiscales vigentes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la reunión será coordinada por la Secretaría de Energía, con la participación de directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sheinbaum explicó que detectó el aumento en los precios durante un recorrido reciente, lo que la llevó a solicitar la intervención tanto de la Secretaría de Hacienda como de Energía para analizar la situación.

Advirtió que el costo del diésel ha alcanzado niveles cercanos a los 29.50 pesos por litro, lo que, a su juicio, no corresponde con las condiciones actuales, especialmente considerando los estímulos fiscales aplicados.

En ese sentido, subrayó que, aunque México importa parte de los combustibles, los incentivos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) deberían contribuir a moderar el precio final al consumidor.

La presidenta aclaró que no se trata de imponer controles de precios, pero sí de evitar prácticas que puedan resultar abusivas.

Por ello, indicó que la Profeco participará en la reunión para supervisar el comportamiento del mercado y detectar posibles irregularidades en la fijación de precios.

El pronunciamiento se da luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciara recientemente nuevos estímulos fiscales para contener el alza en los combustibles. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diésel cuenta actualmente con un subsidio de 61.8% en la cuota del IEPS, equivalente a 4.55 pesos por litro.

A pesar de estos apoyos, en distintas estaciones de servicio el precio del diésel ha llegado e incluso superado los 30 pesos por litro, generando presión en sectores como el transporte y la logística, con posibles repercusiones en la inflación.