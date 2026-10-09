Diputados cantan “Amorcito corazón” a Omar García Harfuch tras compararlo con Pedro Infante

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CIUDAD DE MÉXICO.- La comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Cámara de Diputados concluyó con un momento inusual, luego de que un grupo de legisladores le cantara “Amorcito corazón”, tema popularizado por Pedro Infante, en medio de las declaraciones que lo colocan como un posible aspirante a la Presidencia de México en 2030.

La escena quedó registrada en un video difundido a través de redes sociales, en el que se escucha a los diputados interpretar la conocida canción en referencia al funcionario federal, cuya popularidad fue destacada recientemente por el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello.

La serenata surgió después de que Velasco comparara a García Harfuch con Pedro Infante, una de las figuras más representativas del cine mexicano, al considerar que el titular de Seguridad Pública cuenta con una amplia aceptación y ha obtenido resultados favorables en el desempeño de sus funciones.

El legislador del Partido Verde llegó a describirlo como “el Pedro Infante de la política” y lo mencionó como uno de los perfiles que podrían participar en la sucesión presidencial de 2030.

Dos días antes de la comparecencia, Velasco había expresado que García Harfuch podría convertirse en una opción para competir por la Presidencia de la República y manifestó que su partido estaría dispuesto a respaldarlo en caso de que decidiera buscar la candidatura.

El senador fundamentó sus comentarios en la popularidad del secretario y en su posicionamiento dentro de las encuestas, factores que, desde su perspectiva, lo convierten en una figura con posibilidades de participar en el próximo proceso presidencial.

También recordó que el PVEM respaldó a García Harfuch durante su candidatura al Senado en 2024, así como en sus aspiraciones para encabezar el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, durante su encuentro con los diputados, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomó distancia de las especulaciones electorales y aseguró que actualmente no contempla desarrollar actividades políticas paralelas a sus responsabilidades dentro del Gobierno federal.

Aunque agradeció los comentarios favorables de Velasco, sostuvo que la naturaleza de su cargo exige una dedicación completa a las tareas de seguridad que le fueron encomendadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Siempre se agradece un buen comentario del senador. Sin embargo, lo digo con toda transparencia… servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela”, expresó García Harfuch ante los legisladores.

El funcionario explicó que sus responsabilidades están concentradas en el combate a la delincuencia y en la atención de los problemas de seguridad que enfrenta el país, por lo que descartó distraerse con una eventual candidatura presidencial.

Consideró que dedicar tiempo a una aspiración electoral mientras desempeña su cargo representaría una falta de respeto hacia los integrantes de las corporaciones que participan en las tareas de seguridad y enfrentan directamente a los grupos delictivos.

Asimismo, señaló que también sería una falta de consideración hacia las víctimas de delitos graves, particularmente aquellas que padecen situaciones relacionadas con desapariciones y extorsiones.

Con estas declaraciones, García Harfuch buscó dejar claro que su prioridad inmediata es cumplir las funciones que desempeña dentro del gabinete federal, sin establecer una agenda personal orientada hacia las elecciones de 2030.

Las expresiones del senador Manuel Velasco también provocaron una reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina del jueves 8 de octubre rechazó adelantar la discusión sobre posibles candidaturas presidenciales.

Al ser cuestionada sobre el llamado destape del secretario de Seguridad, la mandataria consideró que los comentarios corresponden a las actividades de promoción que realizan los partidos políticos y minimizó las especulaciones sobre la sucesión.

“Ya, mucha grilla. La verdad. Son parte de sus promociones de los partidos”, respondió Sheinbaum.

La presidenta reiteró que García Harfuch se encuentra dedicado de tiempo completo a las labores de seguridad y que no existe motivo para anticipar definiciones relacionadas con el próximo proceso presidencial.

“El 2030 está muy lejos todavía”, agregó al referirse al calendario electoral.