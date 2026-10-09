Tren Maya difunde tarifas para 2027; estos son los precios entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya dio a conocer las tarifas de referencia para sus recorridos entre los principales destinos turísticos del sureste mexicano, con precios diferenciados según el trayecto y la categoría del pasajero, en medio de los ajustes previstos para la operación del sistema ferroviario durante 2027.

Los costos corresponden a las rutas que conectan ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mérida, Chetumal y Palenque, a lo largo de una red ferroviaria de aproximadamente mil 460 kilómetros que atraviesa distintos puntos de la Península de Yucatán y el sureste del país.

De acuerdo con la información difundida, el esquema tarifario contempla cuatro categorías: especial, local, nacional e internacional, mediante las cuales se establecen precios distintos dependiendo de las condiciones aplicables a cada usuario.

La empresa estatal Tren Maya S.A. de C.V. es responsable de establecer los montos de los boletos, que también varían en función de la distancia recorrida y las estaciones de origen y destino.

Entre los trayectos de mayor interés turístico se encuentra la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Cancún y Playa del Carmen, para la cual se reportan tarifas de 87 pesos en la categoría especial, 116.50 pesos para usuarios locales, 174.50 pesos para nacionales y 232.50 pesos para internacionales.

En el recorrido entre Playa del Carmen y Tulum, los precios señalados son de 93 pesos en tarifa especial, 123.50 pesos en local, 185 pesos en nacional y 246.50 pesos en internacional.

Para quienes viajan desde Mérida hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, las tarifas difundidas ascienden a 391 pesos en la categoría especial, 521 pesos en local, 781 pesos en nacional y mil 41 pesos en internacional.

En el trayecto de mayor distancia entre Palenque y el aeropuerto de Cancún, se indican costos de 835 pesos para la tarifa especial, mil 113.50 pesos para la local, mil 670 pesos para la nacional y 2 mil 226.50 pesos para la internacional.

Cabe mencionar que la información publicada sobre el recorrido entre Chetumal y el Aeropuerto Internacional de Cancún presenta una inconsistencia, pues señala 476 pesos para la tarifa especial y 268.50 pesos para la internacional, sin precisar los importes correspondientes a las otras dos categorías.

Debido a esa diferencia, los montos de este último trayecto requieren confirmación antes de considerarse una referencia definitiva para la compra de boletos.

Aunque la información difundida presenta estos precios como parte de los ajustes para finales de 2026 y principios de 2027, no incluye una comparación completa con las tarifas anteriores ni precisa el porcentaje de incremento aplicable a cada recorrido.

Además de los boletos individuales, el Tren Maya ofrece paquetes turísticos que combinan el transporte ferroviario con otros servicios para visitar distintos destinos de la región.

Estas opciones pueden incluir vuelos redondos, hospedaje, viajes en clase premier, traslados terrestres, acceso a zonas arqueológicas, alimentos y actividades recreativas, dependiendo del itinerario contratado.

Entre los paquetes anunciados se encuentra Corazón de los Antiguos, con un costo de 22 mil 975 pesos, así como Mares y Lagunas, cuyo precio difundido es de 17 mil 530.60 pesos.

También figura Entre Pirámides y Palmeras, con una tarifa de 22 mil 502.79 pesos.

Los precios de estas experiencias dependen de la duración del recorrido y de los servicios incluidos, por lo que representan un gasto superior al de la compra de boletos ferroviarios individuales.

La contratación de los paquetes puede gestionarse mediante el correo electrónico de ventas del Tren Maya, de acuerdo con la información comercial difundida por la empresa.

La red ferroviaria conecta estaciones de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con paradas en destinos turísticos, ciudades y localidades cercanas a zonas arqueológicas.

En Quintana Roo, el recorrido comprende puntos como Cancún Aeropuerto, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Tulum Aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto, Limones-Chacchoben, Bacalar, Chetumal Aeropuerto, Nicolás Bravo-Kohunlich, Xpujil y Calakmul, estos dos últimos ubicados en Campeche.

La oferta de rutas busca facilitar los desplazamientos entre destinos de playa, ciudades y sitios de interés cultural, aunque el costo final para cada pasajero depende de la categoría tarifaria y del recorrido seleccionado.

Por ello, quienes tengan previsto utilizar el Tren Maya durante los últimos meses de 2026 o a principios de 2027 deberán consultar las tarifas vigentes al momento de adquirir sus boletos, particularmente ante las inconsistencias detectadas en algunos de los precios publicados y la falta de precisión sobre la fecha exacta de entrada en vigor de los ajustes.