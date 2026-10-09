Exgobernador Mario Villanueva acusa que Cristina Torres le habría enviado una amenaza mediante un colaborador

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CHETUMAL.- El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, denunció públicamente que recibió un mensaje que interpretó como una amenaza de parte de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, relacionado con una carta que había escrito y cuyo contenido, según su testimonio, habría generado inconformidad entre funcionarios estatales.

A través de un video, el exmandatario relató que el mensaje le fue transmitido por su antiguo secretario particular, Carlos Hernández Blanco, quien presuntamente había sido contactado por la funcionaria para hablar sobre las declaraciones contenidas en el documento.

Villanueva explicó que el encuentro ocurrió después de recibir una llamada de José “Pepe” Polanco, quien le solicitó que atendiera a Hernández Blanco. El exgobernador aceptó recibirlo debido a la relación de amistad y confianza que mantiene con su antiguo colaborador.

Durante su narración, describió a Hernández Blanco como “un hombre muy honesto, muy derecho”, y aclaró que su inconformidad no estaba dirigida contra él, sino contra el contenido del mensaje que aseguró haber recibido.

Según Villanueva, durante la conversación, su exsecretario particular le comentó que Cristina Torres se había comunicado con él para referirse a una carta en la que el exgobernador había expresado “algunas cosas”.

El exmandatario sostuvo que, posteriormente, Hernández Blanco le transmitió una frase que consideró intimidatoria, debido a la referencia que hacía a la gobernadora de Quintana Roo y a la Fiscalía estatal.

“Que pues recuerde que la gobernadora resuelve sus cosas a través del fiscal”, fue el mensaje que, de acuerdo con su testimonio, recibió de su antiguo colaborador.

Villanueva afirmó que reaccionó inmediatamente al escuchar esas palabras y cuestionó si se trataba de una advertencia enviada por la secretaria de Gobierno.

“¿Esa es amenaza de parte de Cristina?”, preguntó, según relató en la grabación.

El exgobernador señaló que, ante lo que interpretó como un intento de intimidación, pidió a Hernández Blanco que se retirara si el propósito de su visita era transmitirle una amenaza.

“Mira, ahí está la puerta. Eres mi amigo, pero si vienes a darme una amenaza, ahí está la puerta. Y ve y dile a Cristina que vaya y chingue a su madre”, expresó Villanueva al reproducir la respuesta que, aseguró, dio durante el encuentro.

Después de recordar sus palabras, el exmandatario añadió: “Ya lo dije y me disculpo”, en referencia al lenguaje utilizado para manifestar su molestia.

La denuncia fue presentada por Villanueva mediante su propio testimonio en video. La supuesta advertencia no le habría sido comunicada directamente por Cristina Torres, sino a través de Hernández Blanco, de acuerdo con la versión expuesta por el exgobernador.

En su relato, Villanueva no precisó el contenido completo de la carta que habría motivado el mensaje ni explicó qué asuntos específicos abordaba el documento.