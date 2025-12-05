Aplaza el Imoveqroo alza tarifaria de taxis hasta consolidar sistema MOBI

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, confirmó que no habrá aumentos en las tarifas de taxi en el corto plazo. Los ajustes, dijo, sólo se analizarán hasta que se consolide el sistema de Movilidad del Bienestar (Mobi), lo mismo que en el transporte urbano, cuyo proceso de modernización podría tardar hasta dos años.

Hernández Kotasek señaló que será hasta el primer semestre de 2026 cuando se revisen las solicitudes de incremento presentadas por los sindicatos, y aun así, los ajustes serán graduales y diferenciados según las condiciones de cada municipio.

En Chetumal, donde no existe servicio de transporte urbano, explicó que no se permitirá ningún aumento a los taxis hasta que opere la nueva red, pues hacerlo antes —advirtió— implicaría trasladar un costo excesivo a los usuarios, quienes hoy no tienen alternativas.

En Cancún, la postura es similar: cualquier autorización quedará condicionada a que los sindicatos mejoren primero las unidades de taxi para responder a las necesidades tanto de residentes como de turistas.

El titular del Imoveqroo afirmó que ya existen acuerdos con los sindicatos para aplicar eventuales incrementos de forma escalonada en toda la entidad, un proceso que podría extenderse durante los próximos dos años.

En contraste con la pausa tarifaria, Hernández Kotasek anunció que el 15 de diciembre entrará en funcionamiento la nueva Ruta Calzada Veracruz, que se sumará a las rutas Caribe y Sian Ka’an–Américas en la recuperación del servicio urbano suspendido hace 14 años. También informó que, a finales de enero, llegarán las primeras unidades eléctricas fabricadas en México para incorporarse al sistema Mobi.

Datos del instituto detallan que la ruta Calzada Veracruz beneficiará directamente a 35,656 personas, al conectar 29 colonias con 12,922 viviendas, 45 escuelas y más de 2,100 comercios, con un servicio que promete ser más accesible para estudiantes, trabajadores, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Actualmente, las rutas Caribe y Sian Ka’an–Américas registran un promedio de 2,000 usuarios diarios en horario de 6:00 a 22:00 horas. El Imoveqroo analiza ampliaciones de horarios, días de transporte gratuito y medidas especiales para apoyar a las familias durante la temporada navideña.

El instituto también lleva a cabo recorridos de prueba para la nueva ruta, con el fin de ajustar trazos, frecuencias, paraderos e infraestructura antes de su puesta en marcha el 15 de diciembre.