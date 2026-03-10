A prueba, Claudia y el sistema de partidos

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Si la reforma no se aprueba será una derrota para la presidenta Claudia Sheinbaum. Punto. Si aprueban la reforma o no, los partidos Verde y PT de todos modos entrarán en otra etapa en sus vidas de parásito “bisagra”. Si la aprueban, sus élites ya no tendrán una lista de diputaciones y senadurías “apartadas” para regalarse entre sí y sus aliados empresariales.

Si la rechazan, igualmente se la tendrán que ver con sus propias fuerzas de votos o en alianza con otros partidos de oposición, pero ya no con el partido gobernante, aunque “puedan seguir siendo aliados” como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, abriendo una grieta en su voluntad o dando cordel para que muerdan el anzuelo.

Para Morena sería un shock el rechazo. Aprueben o no, ya no tendrán los mismos márgenes de ganancia y negocios; lo que no sabemos es cómo será esa relación con los nuevos partidos: ¿Cuánto tiempo tardará en volver a pervertirse?

PRINCIPIOS SOMETIDOS AL PRAGMATISMO

Tan degradado está el sistema de partidos que la mayor revuelta interna en la 4T no es por causas, ni por ideales, o algún proyecto en disputa, ¡nada! El puro interés político-económico de las élites partidistas parasitarias.

Tendrán que renacer para volver a parasitar en corto tiempo al sistema del que viven enchufados. Por lo pronto, la forma antigua de vender espejitos a cambio de votos para la mayoría constitucional, ese capital “bisagra” verde-pt, ya es hora de que vaya cambiando; no desaparecerá completamente, pero que haya un refresh electoral.

Seguro que vendrán otros vicios, pero mientras tanto ya es una buena oxigenación al sistema de partidos, tan degradado. Mucho pueblo para tan pequeños partidos; tanto el que está en el poder como peor están los de oposición.

Está a prueba el sistema de partido mexicano, cuestionado hoy de manera abierta en sus decadencias principales.

También está a prueba la profundidad de la voluntad política de la presidenta; ¿dará el gran paso o lo dejará como una amenaza? Esto último sería una derrota, aunque la quieran maquillar con el plan B. Será una derrota aún mayor, si verde y PT se quedan con la decisión y frenan la reforma.

MONEDA DE CAMBIO

De todos modos, Quintana Roo hasta ahora, está en un estado moneda de cambio en este proceso, como lo fue San Luis Potosí hace seis años y vean ustedes las consecuencias, cuando dejan crecer cacicazgos en los estados y creen que las gubernaturas les pertenecen, como familia o grupo de interés, de por vida.

INÉDITO PROCESO EN QUINTANA ROO

Mientras, en Quintana Roo hay un proyecto que activó la gobernadora hace año y medio, cuando decidió jugar de manera activa en su propia sucesión; aprovechar los tiempos inéditos de la política y hacer ganador a un candidato afín al grupo que representa, acomodando el proyecto en el ánimo de la presidenta, con la oferta de la gobernabilidad. Va puntero, pero no hay plena seguridad aún.

Ante la actitud ambigua de Rafael Marín, quien con su ausencia ha marcado una significativa presencia en una carrera de dos contrincantes, sólo uno llegará a ocupar la oficina principal del palacio de gobierno y no tiene que ser alguno de esta dupla.

Si el género cambia a mujer, ahí están Estefanía Mercado, Ana Patricia Peralta, Marybel Villegas, María del Carmen Hernández, Atenea Gómez. Usted tiene la última palabra.