Retiran diputados polémica iniciativa sobre derecho a la propia imagen en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Diputados de Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena retiraron la iniciativa de reforma al Código Civil de Quintana Roo sobre el derecho a la propia imagen, luego del rechazo expresado por periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles.

La propuesta había sido presentada por la diputada María José Osorio, del PVEM, junto con los legisladores Hugo Alday Nieto, del PT, y Ricardo Velazco, de Morena.

Fue la propia Osorio quien entregó la tarde del lunes, ante la Oficialía de Partes del Congreso estatal, un oficio dirigido a la Comisión de Justicia para solicitar formalmente el retiro de la iniciativa del proceso legislativo.

La legisladora explicó que la decisión busca abrir un nuevo proceso de análisis para elaborar una propuesta con una redacción más clara, consensuada y que no vulnere la libertad de expresión.

“Volveremos a trabajar con el tema, pero explicando claramente que se pueden hacer los trabajos de investigación debidamente por los medios de comunicación, donde no se vulnere la libertad de expresión, para que no haya suspicacias y se crea que queremos coartar la libertad de expresión”, señaló.

Osorio sostuvo que nunca fue intención de los promoventes afectar la libertad de expresión, y afirmó que el retiro de la iniciativa demuestra la disposición para revisar el planteamiento.

El sábado pasado, la diputada organizó una mesa de diálogo con periodistas, en la que inicialmente defendió que la propuesta no afectaba el derecho a la información. Sin embargo, tras los señalamientos sobre las imprecisiones del proyecto y el riesgo de limitar la labor periodística, se comprometió a plantear a sus compañeros promoventes el retiro de la iniciativa.