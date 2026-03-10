Gobierno de Playa del Carmen impulsa brigadas de vacunación contra sarampión

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, reiteró el llamado a la población para participar en las jornadas de vacunación contra el sarampión que realiza la Secretaría de Salud de Quintana Roo, con el fin de ampliar la cobertura y reforzar la prevención de esta enfermedad.

El secretario de Salud municipal, José Antonio Uribe, señaló que la salud pública es una prioridad para la administración local, por lo que se mantienen acciones permanentes orientadas a proteger a la población, especialmente a niñas y niños.

“La salud de nuestras niñas y niños es una responsabilidad compartida. Por eso trabajamos de manera coordinada con el Gobierno del Estado para acercar las vacunas a cada colonia, escuela y familia”, expresó.

Brigadas y módulos de vacunación

El funcionario explicó que se han instalado módulos y brigadas de vacunación en espacios públicos y comunitarios para facilitar el acceso de la población.

Estas acciones —indicó— se realizan siguiendo las instrucciones de la alcaldesa y en coordinación con la estrategia estatal que encabeza la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

La campaña prioriza la inmunización de niñas y niños de 1 a 9 años, así como de personas de 10 a 49 años con esquemas de vacunación incompletos.

Uribe detalló que los tres centros de salud municipales participan en la aplicación de dosis, además de brigadas móviles que recorren colonias, centros comerciales, programas de atención ciudadana y escuelas.

Entre los puntos donde ya se han realizado jornadas se encuentran Palacio Nuevo, Palacio Viejo, Puerto Aventuras y Centro Maya, además de actividades durante programas como Chambamanía y en planteles educativos.

Avance de la campaña

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, entre el 30 de enero y el 1 de marzo de 2026 se han aplicado 144 mil 870 dosis contra el sarampión a personas de entre 6 meses y 49 años de edad.

Tan solo en los últimos siete días se administraron 48 mil 753 dosis, como parte de la estrategia estatal para alcanzar la meta nacional de 376 mil 596 dosis en un periodo de 10 semanas, con el objetivo de prevenir posibles brotes de esta enfermedad.