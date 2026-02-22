Abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG; se desata violencia en Jalisco

Comparte esta Noticia

GUADALAJARA.- De acuerdo con fuentes federales, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, habría sido abatido este domingo durante un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa.

Desde tempranas horas se registró un fuerte despliegue de fuerzas federales en la región sur de Jalisco, particularmente en la zona de Talpa de Allende, considerada bastión histórico del líder criminal.

Por la mañana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que derivó en enfrentamientos y provocó reacciones violentas en distintos puntos de la entidad.

Detalló que, tras la intervención, individuos incendiaron y atravesaron vehículos para inhibir la acción de las autoridades, por lo que instruyó la instalación inmediata de la Mesa de Seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y la activación del “código rojo” para prevenir actos contra la población.

Por su parte, el alcalde de Tapalpa, Toño Morales, indicó que hasta ese momento no se había emitido un reporte federal oficial adicional. El gobierno municipal de Autlán de Navarro también confirmó hechos de seguridad en las inmediaciones y llamó a la población a mantenerse en resguardo.

En tanto, el Gabinete de Seguridad federal informó que se llevan a cabo operativos coordinados en Jalisco con la participación de las instituciones que lo integran, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido un comunicado oficial que confirme formalmente la identidad del objetivo abatido. La información se basa en reportes preliminares y versiones difundidas en medios y redes sociales.

Tras el operativo, se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos seis entidades: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

Los incidentes incluyeron instalación de ponchallantas, vehículos incendiados y cierres parciales o totales de carreteras estratégicas, afectando la movilidad regional. Autoridades estatales activaron mesas de seguridad y desplegaron operativos coordinados con fuerzas federales para restablecer el tránsito.

Oseguera Cervantes fue identificado como fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México durante la última década.

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, se vinculó tras su regreso al país con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, exoperador del Cártel de Sinaloa abatido en 2010.

El CJNG consolidó su expansión en estados estratégicos como Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, y ha sido considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las organizaciones con mayor capacidad operativa, presencia internacional y confrontación directa con fuerzas del Estado.

De confirmarse oficialmente la muerte de su líder, podría generarse un reacomodo en la estructura criminal, con posibles implicaciones en la disputa territorial y los niveles de violencia en distintas regiones del país.