Incendian vehículos en salida de Cancún hacia Mérida; cierran vialidades

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Sujetos armados incendiaron tres vehículos particulares poco antes del mediodía de este domingo en el tramo carretero Cancún–Leona Vicario, a la altura de la entrada de esta ciudad.

De manera extraoficial, se especula que estos actos de violencia estarían relacionados con la noticia del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido en Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:45 horas, cerca de la estación Gas Imperial, en el carril con dirección a Mérida. Un aviso inicial alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona y, minutos después, se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos a través del número de emergencias 911, debido a que tres unidades se encontraban en llamas.

Elementos policiacos acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir las labores de los bomberos, quienes sofocaron el incendio que consumió por completo los tres vehículos particulares.

Aunque el primer reporte refería disparos, agentes en el lugar no localizaron casquillos percutidos durante la inspección inicial. No obstante, la zona continúa bajo intervención de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas; únicamente se reportaron cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular en este tramo carretero.