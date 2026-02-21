Encabeza Mara Lezama entrega de unidades robadas a propietarios

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Como resultado de la coordinación interinstitucional entre los cuerpos de seguridad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 9 motocicletas y tres vehículos que habían sido robados a sus propietarios e informó de la detención en flagrancia de dos personas cuando cometían robos.

La titular del Ejecutivo estatal acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana en el estado, Julio César Gómez Torres, en las instalaciones del C5, entregó a las y los propietarios las 9 motocicletas que había sido robadas, así como tres vehículos, de los cuales dos son unidades del servicio público (taxis).

La gobernadora Mara Lezama destacó que gracias a la coordinación interinstitucional con las corporaciones policiacas, así como la vigilancia a través de las cámaras de seguridad del C5 se logró la detención de dos personas en flagrancia cuando cometían el robo de las unidades motoras.

La Gobernadora acompañada también por personal de la Recaudadora del estado, entregó chips de localización GPS, otorgó la condonación de multas y arrastre de la grúa; así como el tanque de gasolina lleno para el regreso a sus lugares de origen.

Mara Lezama hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier robo a través del teléfono de emergencia 911 y ante la Fiscalía General del Estado para poder iniciar con las investigaciones y acabar con este flagelo que afecta la economía de quienes sufren de estos ilícitos.

“Estamos trabajando en inteligencia, en más cámaras de seguridad. Vamos a seguir trabajando 24/7 con toda la Mesa de Seguridad para recuperar los vehículos robados, para prevenir la violencia, para prevenir los robos y en eso, tú eres fundamental” afirmó la Gobernadora.

Mara Lezama llamó a la ciudadanía a sumarse a los comités vecinales para la reconstrucción de la paz en sus zonas: “Queremos proteger, queremos trabajar contigo en una coparticipación en la reconstrucción del tejido social en los orígenes de las violencias”.