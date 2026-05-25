Abogado de Maru Campos denunciará a la FGR por citatorio; “buscan generar una trampa”, asegura

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CHIHUAHUA.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudirá este miércoles 27 de mayo al citatorio emitido por la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, relacionado con la investigación sobre la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en la entidad.

No obstante, su defensa legal adelantó que presentará una denuncia penal contra quienes resulten responsables de haber iniciado un procedimiento penal sin que previamente se haya retirado el fuero constitucional de la mandataria estatal.

El abogado Roberto Gil Zuarth explicó que el citatorio no contiene preguntas concretas ni solicitudes específicas de información, sino únicamente la instrucción de comparecer personalmente ante la autoridad ministerial.

Gil Zuarth señaló que el documento presenta contradicciones, ya que cita a la gobernadora en calidad de testigo, pero utiliza fundamentos legales relacionados con personas inculpadas.

El litigante sostuvo que ello implicaría la apertura de un procedimiento penal contra una funcionaria con fuero constitucional sin haber agotado previamente el procedimiento de declaratoria de procedencia ante la Cámara de Diputados y el Congreso local.

Por ello, adelantó que en las próximas horas presentarán una denuncia con base en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal, al considerar que la actuación de la autoridad federal vulnera el marco constitucional.

“Un Ministerio Público con un mínimo grado de profesionalismo sabe perfectamente bien que no puede citar a comparecer a una gobernadora del estado en calidad de testigo o en calidad de imputada fuera del procedimiento constitucional”, dijo.

Asimismo, acusó que el citatorio tendría la intención de colocar a la mandataria en una situación jurídica vulnerable.

“Ese citatorio no viene fundado en la buena fe; tiene una clarísima intención de generar una trampa. ‘Venga usted en calidad de testigo, pero aquí adentro la puedo considerar inculpada’”, expresó.