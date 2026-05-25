Exgobernador Sergio Estrada deja la cárcel; va a prisión domiciliaria en Cancún

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CANCÚN.– Un juez penal de Quintana Roo sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, por resguardo domiciliario, mientras continúa el proceso penal que enfrenta por el delito de violencia familiar en agravio de su expareja.

De acuerdo con la representación legal de la víctima, el pasado 22 de mayo el juez determinó modificar la medida cautelar debido a que se cumplió el límite máximo de dos años de prisión preventiva establecido en el artículo 20 de la Constitución federal.

La defensa aclaró que la resolución no representa una libertad absoluta para el exmandatario, sino únicamente un cambio de medida cautelar ordenado por disposición constitucional.

Como parte de las nuevas condiciones impuestas por la autoridad judicial, Estrada Cajigal deberá permanecer bajo resguardo domiciliario estricto en Cancún y portar un brazalete de localización electrónica.

Asimismo, las medidas cautelares y de protección permanecerán vigentes hasta la conclusión del proceso penal, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de la víctima y de su familia.

El exgobernador fue vinculado a proceso el 9 de mayo de 2024, cuando era candidato a diputado federal por la alianza integrada por PRI, PAN, PRD y RSP. La denuncia presentada por Carla Carrillo señala que el exfuncionario presuntamente la agredió físicamente durante un viaje realizado en noviembre de 2023 en el Caribe mexicano.

Paralelamente, Estrada Cajigal enfrentaba un proceso civil relacionado con el presunto incumplimiento de pensión alimenticia para su hijo menor.

Inicialmente, el juez le había impuesto resguardo domiciliario; sin embargo, posteriormente la medida fue modificada a prisión preventiva tras determinarse un incumplimiento de las condiciones establecidas.

El exgobernador fue detenido y recluido en un penal de Quintana Roo el 24 de mayo de 2024 y ahora permanecerá bajo vigilancia domiciliaria en espera de que concluya el juicio.