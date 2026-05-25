Andy López Beltrán deja secretaría de Morena para buscar diputación federal

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CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Beltrán anunció que dejará su cargo dentro de Morena para participar en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.

A través de una carta dirigida a Ariadna Montiel, López Beltrán explicó que su decisión responde a los acuerdos aprobados durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido, así como al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que los funcionarios interesados en contender por cargos de elección popular se separen de sus responsabilidades partidistas o gubernamentales.

En el documento, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó que también dejará de formar parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

López Beltrán buscará participar en el proceso interno para definir la candidatura de Morena a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, demarcación que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Durante su mensaje, destacó que durante su gestión como secretario de Organización, Morena logró incorporar a 10 millones de militantes a su padrón, de los cuales 7 millones ya cuentan con credencialización.