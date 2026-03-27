Abren participación ciudadana para evaluar proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

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CHETUMAL.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) convocó a una reunión pública de información el próximo 31 de marzo en Mahahual, para presentar y discutir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Perfect Day México, impulsado por la naviera Royal Caribbean en las inmediaciones del puerto Costa Maya.

La convocatoria, emitida el 24 de marzo, forma parte del proceso de consulta pública iniciado el 23 de febrero y está dirigida a ciudadanos, académicos, organizaciones sociales, sectores productivos y público en general.

Durante el encuentro, la empresa expondrá los detalles de la MIA, atenderá cuestionamientos y brindará información adicional sobre el proyecto. A su vez, los asistentes podrán presentar observaciones, propuestas y solicitudes dirigidas a la autoridad ambiental encargada de evaluar la iniciativa.

La reunión se llevará a cabo en el Centro Comunitario Mahahual K’iin, ubicado en el fraccionamiento Nuevo Mahahual, a partir de las 8:00 horas, con registro previo de participantes en el lugar.

El acceso será abierto para cualquier persona interesada; sin embargo, quienes deseen intervenir como ponentes deberán registrarse previamente. La Semarnat informó que solo se aceptarán las primeras 20 participaciones que se inscriban antes de las 14:00 horas del 30 de marzo, mediante correo electrónico y con planteamientos de carácter técnico o legal relacionados con el impacto ambiental del proyecto.

Las personas que no se registren como ponentes también podrán participar en la sesión de preguntas y respuestas contemplada en el programa, o bien, enviar sus comentarios a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia.