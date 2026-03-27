Capitanía de Puerto de Chetumal mantiene operativo por veleros perdidos rumbo a Cuba

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CHETUMAL.- El Capitán de Puerto de Chetumal, Román Bustos, informó que continúa activo el operativo de búsqueda por las embarcaciones desaparecidas que habrían partido desde Isla Mujeres con destino a La Habana.

El funcionario detalló que las autoridades marítimas mantienen comunicación permanente y han emitido avisos náuticos para alertar a la comunidad marítima, con el fin de obtener información que permita ubicar a los veleros.

Precisó que las labores de búsqueda se concentran principalmente en la ruta entre Isla Mujeres y La Habana, considerada el trayecto más probable de navegación, donde se han intensificado los recorridos y la vigilancia, además de reforzar la coordinación con embarcaciones que transitan por la zona.

Bustos hizo un llamado a pescadores, navegantes y operadores marítimos a reportar de inmediato cualquier avistamiento o dato relevante que pueda contribuir a la localización de las embarcaciones.

Las autoridades reiteraron que el operativo se mantiene de forma permanente y bajo monitoreo constante, con el objetivo de dar con el paradero de las naves y esclarecer lo ocurrido.