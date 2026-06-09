Acción Nacional registra uno de sus peores resultados en Coahuila

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SALTILLO.- El Partido Acción Nacional (PAN) registró uno de los resultados más adversos de su historia reciente en Coahuila al ubicarse en la séptima posición durante la elección de diputaciones locales, con apenas 27 mil 16 votos, equivalentes al 2.1 por ciento de la votación total emitida.

De acuerdo con los resultados preliminares con el total de las casillas contabilizadas, el blanquiazul no alcanzó el 3 por ciento mínimo requerido por la legislación electoral estatal para conservar el acceso a prerrogativas locales y participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional.

El proceso electoral estuvo dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que obtuvo 637 mil 274 sufragios, equivalentes al 50.9 por ciento de la votación. En segundo lugar se ubicó Morena, con 282 mil 244 votos y una participación del 22.5 por ciento.

Una de las sorpresas de la jornada fue el desempeño del partido estatal Nuevas Ideas, que en su primera participación electoral logró 73 mil 582 votos, suficientes para colocarse como la tercera fuerza política de la entidad con el 5.8 por ciento de la votación.

Por su parte, Unidad Democrática de Coahuila (UDC) alcanzó 50 mil 939 votos, equivalentes al 4.07 por ciento, mientras que el Partido del Trabajo obtuvo 45 mil 23 sufragios, con el 3.6 por ciento, superando por un estrecho margen el mínimo legal requerido.

En contraste, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) registró 32 mil 533 votos, equivalentes al 2.6 por ciento, mientras que Movimiento Ciudadano obtuvo 24 mil 617 sufragios, correspondientes al 1.9 por ciento. Al igual que el PAN, ambas fuerzas políticas quedaron por debajo del umbral legal para conservar prerrogativas estatales y acceder a diputaciones plurinominales.

La jornada concluyó con el triunfo de la alianza integrada por el PRI y UDC en los 16 distritos de mayoría relativa en disputa, resultado que le permitirá mantener el control del Congreso local durante la próxima legislatura.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, atribuyó los resultados a la unidad de la coalición, al trabajo territorial y al respaldo ciudadano a los gobiernos emanados de esa alianza.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana alcanzó aproximadamente el 51 por ciento de la lista nominal, una cifra superior a la registrada en anteriores elecciones intermedias en la entidad.

Con una participación de un millón 249 mil 807 votantes, la elección definió la integración del próximo Congreso de Coahuila, cuyos integrantes asumirán funciones el 1 de enero de 2027.