Estados Unidos suspende exportaciones de ganado vivo hacia México por brote de gusano barrenador

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WASHINGTON.- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó la suspensión de emergencia de todas las exportaciones de ganado vivo hacia México, una medida que entró en vigor de manera inmediata tras la detección de nuevos casos del gusano barrenador en territorio estadounidense.

La disposición fue emitida por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) y contempla restricciones para una amplia variedad de especies animales, más allá del ganado bovino destinado a reproducción o sacrificio.

La prohibición incluye equinos, ovinos, caprinos, cerdos de cría y rumiantes silvestres, además de ciertos animales de compañía y ornato, como perros, hurones y aves comerciales.

Detectan nuevos casos en Texas y Nuevo México

Autoridades sanitarias estadounidenses informaron que durante los últimos días fueron confirmados cinco casos positivos relacionados con la plaga.

Los reportes más recientes corresponden a un predio ganadero ubicado en el condado de La Salle, Texas, y a una cabra infectada en la región de Gillespie. También se investiga un caso detectado en un perro en Nuevo México, cuyo posible origen estaría relacionado con su reciente estancia en territorio mexicano.

Ante esta situación, especialistas iniciaron una investigación epidemiológica para determinar las rutas de transmisión del parásito y evaluar los riesgos para la industria pecuaria de ambos países.

Impacto en el comercio pecuario

La nueva restricción se suma al cierre previo impuesto por Estados Unidos a las importaciones de ganado mexicano debido a la misma problemática sanitaria.

Analistas del sector advirtieron que la suspensión de los flujos comerciales podría afectar el abastecimiento de animales para procesamiento en México y generar presiones sobre los precios dentro de la cadena ganadera nacional.

El restablecimiento del intercambio comercial dependerá de las evaluaciones sanitarias que realicen las autoridades mexicanas y estadounidenses, así como de los acuerdos que ambas naciones alcancen para fortalecer las medidas de vigilancia, control y prevención del gusano barrenador.

Mientras continúan las investigaciones, los organismos sanitarios de ambos países mantienen coordinación para contener la propagación de la plaga y reducir su impacto en la actividad pecuaria de la región.