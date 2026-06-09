Sheinbaum califica como provocación protestas de la CNTE a días del Mundial 2026

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que las movilizaciones realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representan una provocación y afirmó que su gobierno garantizará el desarrollo del evento deportivo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que algunas de las manifestaciones recientes, particularmente aquellas que han derivado en actos violentos, no tienen justificación y reiteró que la administración federal mantendrá una política de diálogo sin recurrir a medidas represivas.

“Nosotros lo vemos como una provocación”, expresó la presidenta al referirse a las protestas que mantienen integrantes de la CNTE en distintos puntos de la capital del país.

La organización magisterial permanece en paro y mantiene un campamento en el Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de sus demandas relacionadas con mejoras salariales y modificaciones al sistema de pensiones.

Pese a las movilizaciones, Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la realización de la ceremonia inaugural del Mundial y el desarrollo de las actividades programadas en torno al torneo.

La mandataria reiteró además que continuará abierta la vía del diálogo con el magisterio y descartó ordenar acciones de fuerza pública para retirar las protestas.

La CNTE anunció nuevas movilizaciones para el jueves, día en que se disputará el partido inaugural del Mundial 2026, en el que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica.

Las manifestaciones también han generado afectaciones en el primer cuadro de la ciudad, donde se prevé la instalación de espacios para la convivencia de aficionados y la transmisión de los encuentros mundialistas. Autoridades federales y locales mantienen operativos de seguridad y movilidad para atender el flujo de visitantes nacionales y extranjeros durante el arranque del torneo.