TUCSA perdería concesiones por suspender servicio de autobuses en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La reducción en la operación de Transportes Urbanos del Carmen (TUCSA) podría derivar en la pérdida de concesiones si se comprueba que algunas unidades han suspendido el servicio durante los periodos establecidos en el reglamento municipal.

La situación de la empresa es revisada mientras disminuye el número de vehículos disponibles para atender la demanda de transporte público. En la más reciente sesión de la Comisión de Transporte Municipal se informó que solamente 55 unidades de TUCSA fueron presentadas a la revista vehicular realizada en septiembre.

De ese grupo, nueve vehículos quedaron temporalmente fuera de circulación debido a que no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos para continuar operando.

La directora de Transporte Municipal, Nayeli Molina, informó que los concesionarios han comenzado a entregar reportes y diagnósticos mecánicos relacionados con el estado de las unidades.

Los autobuses suspendidos deberán someterse a una nueva inspección antes de regresar a las calles, con el propósito de verificar que hayan corregido las deficiencias detectadas y se encuentren en condiciones adecuadas para prestar el servicio.

En cuanto a las unidades que han dejado de circular, la funcionaria explicó que las autoridades revisarán individualmente cada caso para determinar su situación.

El Reglamento de Movilidad, Transporte de Pasajeros y Prestación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en Autobús en Ruta Establecida, vigente desde agosto de 2020, establece las condiciones bajo las cuales una concesión puede perder su vigencia.

El artículo 43 contempla como causa de caducidad que el servicio permanezca suspendido durante más de 15 días por circunstancias imputables al concesionario.

La misma disposición establece que una concesión también puede caducar cuando no se otorgue la garantía requerida para prestar el servicio.

A su vez, el artículo 44 del reglamento incluye la suspensión del transporte público entre las causas que pueden llevar a la revocación de las concesiones.

La revisión ocurre en momentos en que se observa una reducción en el número de autobuses disponibles. Durante 2025 eran poco más de 80 las unidades que prestaban servicio, mientras que en 2024 la cifra se encontraba alrededor del centenar.

Aunque los 55 vehículos presentados a la revista vehicular de septiembre no representan necesariamente la totalidad de la flota concesionada, la cifra refleja una menor disponibilidad de unidades en comparación con los dos años anteriores.

La reducción repercute directamente en los usuarios que dependen diariamente del transporte colectivo para llegar a sus centros de trabajo, escuelas y otras actividades.

La menor disponibilidad de autobuses puede incrementar la saturación de las unidades que permanecen en funcionamiento, donde algunos pasajeros deben realizar sus recorridos de pie pese a que los vehículos no siempre cuentan con condiciones apropiadas para ese tipo de traslado.

Por ahora, las autoridades municipales no han precisado cuántas concesiones de TUCSA se encuentran específicamente bajo procedimiento de caducidad o revocación, ni han informado cuántas han sido retiradas previamente como consecuencia de la suspensión del servicio.

La situación de las unidades que han dejado de operar dependerá de las revisiones que realice la autoridad y de la aplicación de las disposiciones establecidas en el reglamento municipal.